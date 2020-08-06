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Borsada değer kazanan hisse senedi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Koza Altın işletmeleri oldu.

Borsada değer kazanan hisse senedi
06.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Koza Altın işletmeleri oldu.

Koza Altın işletmeleri hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 86,20 85,50 0,82

Kaynak: AA

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