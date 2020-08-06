Borsada değer kazanan hisse senedi Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Koza Altın işletmeleri oldu.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Koza Altın işletmeleri oldu.

Koza Altın işletmeleri hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 86,20 85,50 0,82

Kaynak: AA