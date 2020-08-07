Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Migros Ticaret 38,54 39,50 -2,43

Halk GMYO 2,12 2,16 -1,85

Tat...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 38,54 39,50 -2,43 Halk GMYO 2,12 2,16 -1,85 Tat Gıda 9,83 10,00 -1,70 Eczacıbaşı İlaç 5,91 5,99 -1,34 Koza Madencilik 13,63 13,80 -1,23 Vakıflar Bankası 4,06 4,11 -1,22 Deva Holding 21,26 21,48 -1,02 Mavi Giyim 36,42 36,76 -0,92 Halkbank 5,00 5,03 -0,60 Yapı ve Kredi Bankası 2,05 2,06 -0,49 Sabancı Holding 7,81 7,84 -0,38 Koza Altın 86,00 86,20 -0,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA