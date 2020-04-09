Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ford Otosan 56,70 58,50 -3,08

Alkim Kimya 50,05 50,60 -1,09 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 56,70 58,50 -3,08 Alkim Kimya 50,05 50,60 -1,09 Özak GMYO 2,39 2,41 -0,83 Kartonsan 354,20 357,10 -0,81 Bursa Çimento 3,54 3,56 -0,56 Sasa Polyester 9,06 9,11 -0,55 Brisa 7,49 7,53 -0,53 Torunlar GMYO 2,29 2,30 -0,43 Aksa 6,19 6,21 -0,32 Ege Endüstri 571,30 572,00 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA