Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 68,1 milyar lira ile Ereğli Demir Çelik'in oldu. Ford Otsan 62,3 milyar lira ikinci sırada yer alırken, Koç Holding 46,5 milyar lira ile üçüncü oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 685 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 68 milyar 110 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik oldu.

İKİNCİ FORD OTOSAN, ÜÇÜNCÜ KOÇ HOLDİNG OLDU

62 milyar 321 milyon lira ile Ford Otosan ikinci sırada yer alırken, 46 milyar 559 milyon lira ile Koç Holding üçüncü sırada yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara