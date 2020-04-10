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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 88 milyar lira oldu.

10.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:34
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 88 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.571.009.341 1,06
Garanti Bankası 35.658.000.000 0,66
Enka İnşaat 32.450.000.000 0,83
Bim Mağazalar 31.574.400.000 7,45
Akbank 31.356.000.000 0,58
Turkcell 29.018.000.000 1,61
ASELSAN 28.522.800.000 2,11
Ereğli Demir Çelik 26.740.000.000 0,88
Türk Telekom 24.675.000.000 2,61
Tüpraş 23.288.985.600 1,80
İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,39
Ford Otosan 20.019.415.500 4,29
İskenderun Demir Çelik 18.705.000.000 1,16
Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,42
Sabancı Holding 15.690.706.229 0,47
Türk Hava Yolları 13.565.400.000 0,33
Vakıflar Bankası 11.625.000.000 0,35
Anadolu Efes 11.042.763.155 0,85
Şişe Cam 10.282.500.000 0,70
Arçelik 10.264.311.434 1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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