Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 88 milyar lira oldu.
10.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:34
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 88 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.571.009.341
|1,06
|Garanti Bankası
|35.658.000.000
|0,66
|Enka İnşaat
|32.450.000.000
|0,83
|Bim Mağazalar
|31.574.400.000
|7,45
|Akbank
|31.356.000.000
|0,58
|Turkcell
|29.018.000.000
|1,61
|ASELSAN
|28.522.800.000
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|26.740.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,61
|Tüpraş
|23.288.985.600
|1,80
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,39
|Ford Otosan
|20.019.415.500
|4,29
|İskenderun Demir Çelik
|18.705.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,42
|Sabancı Holding
|15.690.706.229
|0,47
|Türk Hava Yolları
|13.565.400.000
|0,33
|Vakıflar Bankası
|11.625.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.042.763.155
|0,85
|Şişe Cam
|10.282.500.000
|0,70
|Arçelik
|10.264.311.434
|1,06
Kaynak: AA