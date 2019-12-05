Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.
05.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:58
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.591.166.098
|1,45
|Garanti Bankası
|43.344.000.000
|0,84
|Akbank
|40.352.000.000
|0,78
|Turkcell
|30.404.000.000
|1,75
|Tüpraş
|30.225.597.440
|2,35
|Enka İnşaat
|29.050.000.000
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|28.350.000.000
|0,99
|İş Bankası (C)
|28.124.812.500
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.506.160.000
|6,80
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,77
|Ford Otosan
|23.019.696.000
|4,98
|ASELSAN
|22.435.200.000
|1,88
|İskenderun Demir Çelik
|21.663.000.000
|1,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|Türk Hava Yolları
|19.002.600.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.690.100.008
|0,59
|Arçelik
|13.798.369.946
|1,53
|Vakıflar Bankası
|13.100.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|12.896.052.628
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|12.590.000.000
|3,16
Kaynak: AA