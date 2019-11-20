Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.239.499.830
|1,50
|Garanti Bankası
|42.714.000.000
|0,83
|Akbank
|40.300.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.552.819.200
|2,46
|Turkcell
|29.546.000.000
|1,70
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.259.811.600
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.506.160.000
|6,80
|Ereğli Demir Çelik
|26.180.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,75
|Ford Otosan
|22.967.059.500
|4,97
|ASELSAN
|22.116.000.000
|1,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.251.000.000
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.966.000.000
|1,25
|Sabancı Holding
|18.649.291.929
|0,59
|Arçelik
|13.879.457.331
|1,54
|Anadolu Efes
|12.872.368.418
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.450.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.100.000.000
|3,03
Kaynak: AA