Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL
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Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL

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Borsa İstanbul'un dün yapılan Genel Kurul toplantısında, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen yönetime giren Ahmet Ali el-Hammadi'nin teklifiyle üyelerin aldığı 'huzur hakkı'na yüzde 33 zam yapıldı. Böylece 18 bin TL olan huzur hakkı 24 bin TL'ye yükseldi.

Borsa İstanbul'da dün Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Korkmaz Enes Ergun seçildi.

Genel Kurul'da Borsa İstanbul'un yönetim kadrosunda değişiklikler de yapıldı. Türkiye Varlık Fonu eski başkanı Zafer Sönmez, Borsa İstanbul yönetiminden çıkarılırken, yerine Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın alan Katar Yatırım Otoritesi'ni temsilen Ahmed Ali el-Hammadi getirildi. Erişah Arıcan ise Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürecek.

'HUZUR HAKKI'NA YÜZDE 33'LÜK ZAM

Dün gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ödenecek ücretler yeniden belirlendi. Yönetime giren Ahmet Ali el-Hammadi'nin teklifiyle Yönetim Kurulu Başkanı'na ödenen huzur hakkı 24 bin TL'de kalırken, üyelerin aldığı 18 bin TL huzur hakkı yüzde 33 artırılarak 24 bin TL'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri kendi ücretlerine 6 bin TL zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL

TAMAMI BORSA İSTANBUL TARAFINDAN ÖDENECEK

Dün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar, yüzde 33'lük zamla sınırlı değil. Kararda ayrıca özel araç tahsisi,görevle ilgili konularla yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanma imkanı, ayrıca bu kişilerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş personeli ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması gibi haklar tanınırken, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda ilave verginin Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi ve devlet memuru olunması durumunda ise hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi de kabul edildi.

BORSA İSTANBUL YÖNETİM KURULU'NDA KİMLER VAR?

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Erişah Arıcan yürütmeye devam edecek. BİST'in yönetim kurulunda bulunan isimler ise şöyle:

  • Korkmaz Ergun
  • Fahrettin Altun
  • Yunus Arıncı
  • Metin KıratlıI
  • Işınsu Kestelli
  • Ahmed Ali Al-Hammadi
  • Cem Demiroğlu
  • Tevfik Eraslan

HUZUR HAKKI NEDİR?

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

HUZUR HAKKI KİMLERE ÖDENİR?

Huzur Hakkı ödemesi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir.

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL

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Haber Yorumları (20)
BIKTIK: Yeterbe kokuşmuş akp defol git fakir fukara açlıktan ölüyo katarlılarıda soktunuz kutsal topraklara Allah belanızı versin
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ERHAN: Çalışana memura emekliye yüzde 5 yada 10 verir kendilerine 33 verir 60 verir vs az kaldı 2023 gelsin de bak bu halk nasıl Mansur yavaşı getirecek
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BAŞKAN: HANİ EKONOMİ DE DÖVİZDE DÜŞÜŞÜŞ OLACAKTI HEP OYUN BİRİLERİ PARALARI KATLADI GARİBANLAR YİNE AÇ ALLAH BÜYÜK DOLAR ALTIN BOZDURUN VARMI MİLLETTE ÖNCE SİZLER KENDİNİZ BOZDURUN MİLLETİN CEBİNDEKİ ÜÇ KURUŞA GÖZ DİKMEYİN
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:12:11. #1.16#
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