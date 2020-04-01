Borsa ilk yarıda yükseldi Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazandı. Endeks, 523,39 puanlık artışla 90 bin 167,10 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,08 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA