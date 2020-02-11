Borsa, günün ilk yarısında geriledi

11.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 118.101,05 puana geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,48 puan azalarak 118.101,05 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne dünya borsalarına paralel alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, açılışın ardından gelen satışlarla 117.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 118.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 seviyesinin destek, 120.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA