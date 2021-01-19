Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

19.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 artışla günü 1.565,01 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.578,30 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,73 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 artışla günü 1.565,01 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.578,30 puanla da rekor seviyeyi gördü.

GÖZLER YELLEN'İN YAPACAĞI SUNUMDA

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişe karşın ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in yapacağı sunum öncesi küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi. ABD'de şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığını hatırlatan analistler, bilançolardaki gerçekleşmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

BIST 100'DE 1.590 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Piyasaların ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın yarınki yemin törenine odaklandığını belirten analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ceyda Düvenci Demet Özdemir Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:29:10. #1.15#
title