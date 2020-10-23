Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,64'lük düşüşle tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,64'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,64'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 7,70 puanlık azalışla 1.190,63 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de 1,31 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı