Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa güne düşüşle başladı

26.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:14

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 değer kaybederek 1.535,82 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,39 puan ve yüzde 0,28 azalarak 1.535,82 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

BORSADA SATICILI BİR SEYİR HAKİM

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 1.540,21 puana geriledi. Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklere paralel satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

BIST 100'DE 1.570 PUAN DESTEK KONUMUNDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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