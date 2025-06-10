Borsa açıldı mı? 10 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı?

Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için "Borsa açıldı mı?" sorusunun cevabı büyük önem taşıyor. Tatil süresince işlemler durdurulmuştu, peki bugün BIST 100 endeksi işlemlere başladı mı? İşte 10 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'un açılış durumu, işlem saatleri ve takas tarihleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

BORSA AÇILDI MI?

Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kapanan Borsa İstanbul (BIST), 6-9 Haziran tarihleri arasında da resmi tatil kapsamında kapalıydı. 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla Borsa İstanbul yeniden açıldı ve işlemler normal seans saatlerinde devam etmektedir.

BORSA İSTANBUL BUGÜN AÇIK MI?

BIST, haftanın ilk işlem gününde açılışını yaptı ve normal işlem saatleri içerisinde alım-satım işlemlerine yeniden başladı. Hisse senedi, vadeli işlemler ve borçlanma araçları piyasaları dahil tüm segmentler aktif hale geldi.

Borsa İstanbul işlem saatleri şu şekildedir:

Açılış Seansı: 09:40 - 09:55

Birinci Seans: 10:00 - 13:00

Öğle Arası: 13:00 - 13:55

İkinci Seans: 14:00 - 18:00

Kapanış Seansı: 18:01 - 18:10