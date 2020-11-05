Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! Ödemeler 0cak 2021'de başlayacak

Mecliste kabul edilen borç yapılandırma kanununa göre; TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri, trafik cezaları, emlak vergisi ve vergi cezalarının da içinde bulunduğu geniş bir kapsam için yapılandırma gerçekleşecek. 18 taksit alternatifi sunulan ödemeler Ocak 2021'de başlayacak.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamayla gündeme gelen borç yapılandırma kanunu mecliste kabul edildi.

2020 BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

- Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

- Trafik, seçim, nüfus para cezaları

- Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları

- Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları

- Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları

- Haksız alınan destekleme ödemeleri

- Kaynak kullanımı destekleme fonu

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları

- Madenlerden alınan devlet hakkı

- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar Yapılandırmadan faydalanmak

- Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları

- İl özel idarelerine olan borçlar

- Emlak vergisi

- Çevre temizlik vergisi

- İlan ve reklam vergisi

- Su, atık su, katı atık ücretleri

- Yol katılım payları

- Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri

- TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri

- KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları

- İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar

- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları

- Kalkınma ajanslarının il özel idareleri

- Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları

- Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları

18 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Borcunu yapılandırmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Yapılandırma kapsamında en fazla 18 taksitte ödeme yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek.

İLK ÖDEME OCAK 2021'DE YAPILACAK

İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.