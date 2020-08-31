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Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Brezilyalı orta sahanın Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

31.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:19

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kulüpsüz kaldı ve bonservisini eline aldı. Suudi Arabistan Ligi'nde bir diğer eski Fenerbahçeli Giuliano'dan sonra en çok kazanan 2. oyuncu olan Josef, sözleşmesini feshetti.

Deneyimli futbolcu için Süper Lig'den önemli bir iddia da ortaya atıldı. Fanatik'te yer alan habere göre 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VARDI

Josef de Souza'nın Al Ahli ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyordu.

1 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Brezilyalı oyuncu geçen sezon forma giydiği 23 maçta 3 asist ile oynamıştı. Toplamda ise 41 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
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