Bombaları peş peşe patlatan Trabzonspor'da şimdi de Hamsik çılgınlığı yaşanıyor

Göteborg'daki mukavelesi tamamlanan 33 yaşındaki Slovak orta saha Marek Hamsik'in adının Trabzonspor ile anılması, taraftarlarda heyecan yarattı. Bordo-Mavili takımın taraftarları, tecrübeli yıldıza Karadeniz'e gelmesi için binlerce mesaj attı. Gervinho ve Peres transferleriyle hava yakalayan Bordo-Mavililer, Hamsik'i de getirerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan Trabzonspor, bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres'i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.

YILLARCA NAPOLİ'DE OYNADI

Yıllarca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli formasını giydikten sonra Çin ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan Marek Hamsik'in menajerinin, oyuncusunu bordo-mavili takıma önerdiği, teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un Hamsik için harekete geçebileceği ifade edildi.

'COME TO TRABZON'

Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı.Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına 'Come to Trabzonspor' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti.