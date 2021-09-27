Bomba iddia! Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü, İspanyol devi Real Madrid'in transfer etmek istediği iddia edildi.

"SORUN ÇÖZECEK"

Star'ın İspanyol basınından Defensa Central'a dayandırdığı habere göre; Real Madrid, Ramos ve Varane'dan sonra oluşan krizi Çağlar Söyüncü ile çözmek istiyor. Ocak ayında resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

45 MİLYON EURO

Bu transferi 45 milyon euro civarında bir bedele sonuçlanabileceği aktarıldı. İngiltere Premier Lig'de en iyi savunmacılar arasında gösterilen Çağlar'ın İspanya'yı tercih edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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