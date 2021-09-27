Bomba iddia! Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor
İspanyol basını, Real Madrid'in devre arasında Leicester City'yden Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katacağını yazdı. Varane ve Ramos'tan sonra stoperde sıkıntı yaşayan Mor-Şimşekler, Çağlar'a kancayı attı. 45 milyon euroya bu transferin bitebileceği belirtildi.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü, İspanyol devi Real Madrid'in transfer etmek istediği iddia edildi.
"SORUN ÇÖZECEK"
Star'ın İspanyol basınından Defensa Central'a dayandırdığı habere göre; Real Madrid, Ramos ve Varane'dan sonra oluşan krizi Çağlar Söyüncü ile çözmek istiyor. Ocak ayında resmi teklifin yapılacağı belirtildi.
45 MİLYON EURO
Bu transferi 45 milyon euro civarında bir bedele sonuçlanabileceği aktarıldı. İngiltere Premier Lig'de en iyi savunmacılar arasında gösterilen Çağlar'ın İspanya'yı tercih edip etmeyeceği merak konusu oldu.
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