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Bomba iddia! Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

İspanyol basını, Real Madrid'in devre arasında Leicester City'yden Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katacağını yazdı. Varane ve Ramos'tan sonra stoperde sıkıntı yaşayan Mor-Şimşekler, Çağlar'a kancayı attı. 45 milyon euroya bu transferin bitebileceği belirtildi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü, İspanyol devi Real Madrid'in transfer etmek istediği iddia edildi.

Bomba iddia! Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor

"SORUN ÇÖZECEK"

Star'ın İspanyol basınından Defensa Central'a dayandırdığı habere göre; Real Madrid, Ramos ve Varane'dan sonra oluşan krizi Çağlar Söyüncü ile çözmek istiyor. Ocak ayında resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

45 MİLYON EURO

Bu transferi 45 milyon euro civarında bir bedele sonuçlanabileceği aktarıldı. İngiltere Premier Lig'de en iyi savunmacılar arasında gösterilen Çağlar'ın İspanya'yı tercih edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Bomba iddia! Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor
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Yorumlar (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Real açıklama yapmış malzemecimizden memnunuz diye
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Haber: Bomba iddia! Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor - Haberler Spor
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