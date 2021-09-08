Boluspor, orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boluspor, orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı renklerine bağladı

Boluspor, orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Berk Yıldız, daha sonra Galatasaray'a transfer olarak profesyonelliğe geçiş yaptı. Beş sezon Galatasaray'ın alt yaş gruplarında forma giyen, 2014-2015 sezonunda ise Elazığspor'a kiralanan Berk Yıldız, TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele etti.

İlk sezonunda 18 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bonservisiyle Elazığspor'a imza attı.

Elazığspor kariyerinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor formalarını terleten Berk Yıldız, kariyerinde 6 Süper Lig, 132 TFF 1. Lig, 17 Türkiye Kupası ve 16 milli takım karşılaşmasında görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Diego Marcao Cristiano Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Boluspor, orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:59:05. #1.16#

title