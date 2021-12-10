Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, tecrübeli oyuncu Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, tecrübeli oyuncu Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Boluspor, ligin ilk yarısının bitmesine 4 hafta kala tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'i (31) renklerine bağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Karadeniz ile 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerinde oynadığı 283 maçta 85 kez fileleri havalandıran Karadeniz, ligin ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayla mücadele edecek. - BOLU

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title