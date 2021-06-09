Boluspor, Erkam Reşmen'i renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boluspor, Erkam Reşmen'i renklerine bağladı

Boluspor, Erkam Reşmen'i renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, defans oyuncusu Erkam Reşmen'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, defans oyuncusu Erkam Reşmen'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde ilk transferini yaptı. Geçen günlerde teknik direktör Reha Erginer ile yola devam etme kararı alan kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yılport Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erkam Reşmen'e hoş geldin diyor, kulübümüz arması ile başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Veysel Eroğlu Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Atilla Taş Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boluspor, Erkam Reşmen'i renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 16:37:41. #1.13#

title