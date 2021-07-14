Boluspor, Eray Ataseven ile 1 yıllık anlaşma sağladı
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Boluspor, Eray Ataseven ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Boluspor, Eray Ataseven ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Beypiliç Boluspor, Eray Ataseven'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Beypiliç Boluspor, Eray Ataseven'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen 28 yaşındaki Eray Ataseven ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manisaspor altyapısında futbola başlayan Ataseven, burada profesyonelliğe adım atarak sırasıyla Balıkesirspor, Akhisarspor ve Hekimoğlu Trabzon takımlarında forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 239 maçta görev yapan Ataseven, U19, U20 ve U21 Milli Takımları'nda 8 karşılaşmada oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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