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Boluspor'da Trabzonspor üzüntüsü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor
Boluspor'da Trabzonspor üzüntüsü

BEYPİLİÇ Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Trabzonspor ile oynayacak olmalarından çok memnun olduklarını, ligin en formda takımını statü nedeniyle sahalarında misafir etme şanslarının olmadığını söyledi.

BEYPİLİÇ Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Trabzonspor ile oynayacak olmalarından çok memnun olduklarını, ligin en formda takımını statü nedeniyle sahalarında misafir etme şanslarının olmadığını söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor ile ilgili açıklamada bulundu. Erginer, kupa statüsünün gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Oyuncular için de kulüp için de farklı bir tecrübe olacak. Ama kupa statüsünün gözden geçirilmesi lazım. Biz Trabzonspor'la oynamaktan çok memnunuz. Büyük takımla eşleştik. Bu bizi ayrıca mutlu ve motive ediyor. Trabzon'u biz Bolu'da misafir etsek, onları burada ağırlasak, burada mükemmel bir atmosfer olsa. Kendi seyircimize Süper Lig takımı izletsek. Ligin en formda takımını burada izletebilme olasılığı kurada ortadan kalkıyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Biz kupayı alma hedefiyle yola çıkan bir ekip değiliz. Bizim hedeflerimiz başka ama federasyonun bu statüyü gözden geçirmesi lazım. Kura statüsü gücün yanında bir statü. Ziraat Türkiye Kupası'nın bu şekilde dizaynında büyük takımları Anadolu'ya taşımaları bence temel etken olmalı. Biz burada onlarla oynamayı çok isterdik. Ama statüden dolayı öyle bir şansımız yok" dedi.

Boluspor'da Trabzonspor üzüntüsü

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor Haberleri

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