SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
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SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı

11.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:11
SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı

Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandıMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- SPOR Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Akhisarspor maçıyla ilgili, "İyi bir çıkış yakaladık.

Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- SPOR Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Akhisarspor maçıyla ilgili, "İyi bir çıkış yakaladık. İyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.

Beypiliç Boluspor, hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve teknik ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erginer, son dönemde yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, "Baktığınızda her maç zor. Her maç birbirinden önemli. Oynanılan maçta diğer takımların aldığı skorlar her maçı bir öncekinden daha zor hale getiriyor. Zaten zor bir ligde oynuyoruz. Her takım, her takımı yenebiliyor. Gerçekten ikinci yarılar zor geçiyor. İyi bir çıkış yakaladık, iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Belli bir oyun ritmini bulduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Erginer, şöyle konuştu:

"Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz. İnşallah iyi bir oyun da oynarız. Bunu da skorla birleştiririz. Ben lige maç maç bakıyorum. Fikstürün kalan bölümü çok ilgilendirmiyor şu anda. Bütün konsantrasyonumuz bu maç için. Bu maçtan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Zaten o haftalar sizi birleşince büyük resme baktırıyor. Bizim için 6 puanlık maçlar serisi devam ediyor. Bu 3-4 haftadır böyle. Çok zorlu bir maç olacak. İyi hazırlanıp kayıpsız geçmek istiyoruz bu maçı." diye konuştu.

SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
SPOR Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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