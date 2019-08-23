Boluspor-adana demirspor: 0-0

23.08.2019 22:04

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Selahattin Altay (xxx), Cemil Tunç (xxx)

BOLUSPOR: Sabri (xx)- Sincere (xxx), İsmail (xxx), Mutlu (xx), Ümit (xxx), Mustafa Durak (xx)(Dk. 79 Shukurov x), Dodo (x), Cumali Bişi (xx), Mustafa Eskihellaç (x)(Dk. 67 Gökhan xx), Bilal (xx)(Dk. 86 Mustafa Batuhan x), Poepon (xxx),

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Hakan Bilgiç (xx), Adil (xx), Semih (xxx), Mehmet (xx), Vedat (xx), Traore (xx)(Dk. 30 Aosman xx), Erdal (xx), Tevfik (xxx), Emre (xx), Oleksandr (x)(Dk. 48 Kosecki x, Dk. 70 Volkan Şen x)

GOL: YOK

SARI KARTLAR: Ümit, Cumali (Boluspor), Oleksandr, Erdal (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig 2'nci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı.

25'inci dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. Demirspor'un golü kaleci Sabri'ye faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

85'inci dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Shukulov çalım atıp şut çekti. Top müsait pozisyonda savunmaya çarptı.

90+4'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Gökhan Sazdağı'nın düzgün vuruşunu kaleci kornere çeldi.

FUTBOLCULAR SEREMONİYE SİYAH PANKART İLE ÇIKTILAR

Boluspor ve Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye eski eşi tarafından Kırıkkale'de öldürülen Emine Bulut'u anmak için siyah pankart ile çıktı. Futbolcular daha sonra başlama düdüğü öncesi sahaya dizildikten sonra Emine Bulut için 1 dakika saygı duruşunda bulundu. Bu sırada iki takımın taraftarları "Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı. Saygı duruşunun ardından hakemin düdüğü ile mücadele 1 dakika geç başladı.

Kaynak: DHA