Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak

19.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:56

Orta mesafedeki şehirler arasında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart itibarıyla yeniden başlayacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.

Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar.

Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT SAYISI ARTIRILIYOR

Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek. Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak
Haber Yorumları (2)
GİHN: Acaba çorlu tren kazasından ne gibi güvenlik tedbirleri alınmıştı da şimdi alınmış olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZORUNLU: Artık normalleşmek zorundayız. Piyasa bitti insanlar işsiz. Bir an önce herkes aşısını olmalı.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:23:36. #1.15#
title