: Boksta Azerbaycan ile ikili kamp sona erdi

29.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:34

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Erkek Boks Milli Takımı'nın Azerbaycan Milli Takımı ile yaptığı ortak kamp tamamlandı.

Azerbaycan'dan gelen 19 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Azerbaycan Milli Takımı, yarın öğle saatlerinde Türkiye'den ayrılacak.

Türkiye Erkek Milli Boks Takımı'nın Kübalı başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Azerbaycan ile yaklaşık 20 gündür kampta olduklarını hatırlatan Nunez, "Azerbaycan takımının bir olimpiyat şampiyonluğu var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında bronz madalyaları var. İki takım için de çok iyi bir kamp oldu. Birbirlerine çok şey kattılar. İki takımın disiplini de çok iyiydi. Ben bundan çok memnunum." diye konuştu.

Nunez, kendi kamplarının da yarın yapacakları antrenmanla tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu