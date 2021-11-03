Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu, mahkeme koridorlarına taşındı

Bu sabah gerçekleşmesi gereken Türkiye Boks Federasyonu genel kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın ihtiyati tedbir başvurusu nedeniyle yapılamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Gün boyu salona kimse sokulmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Yönetimi, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tedbirin kaldırılması talebinde bulundu. Aynı mahkeme bu talebi reddetti ve tarafları sözlü duruşmaya davet etti.Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbire ilişkin olarak verilen itiraz dilekçesini inceleyerek şu kararı aldı: "Mahkememizce verilen 02/11/2021 tarihindeki İhtiyati tedbire karşı itirazın HMK394/4 maddesi uyarınca, tarafların davet edilerek dinlenmeleri için duruşma günü verilmesine, İtiraz dilekçesinin karşı tarafa tebliğine, İtiraza ilişkin incelemeye ilişkin duruşma gün ve saatinin taraflara tebliğine, işin aciliyeti de düşünüldüğünde duruşmanın 09/11/2021 günü saat 14: 30'a bırakılmasına tensiben karar verildi."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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