Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
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Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Spor

Haberler.com'a konuk olan Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner, yüzme sporuyla ilgili tecrübelerini anlattı. Aynı zamanda cankurtaran olan Çetiner, boğulma tehlikesi geçirenlerin yapması gerekenlerden bahsederek, hayat kurtaran bir eğitimin önemine işaret etti.

Haberler.com'da yüzmeyle ilgili soruları yanıtlayan Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner, bu sporla ilgili deneyimlerini analttı. Cankurtaranlık yaptığı anlardan da bahseden Çetiner, "500'ün üzerinde boğulma vakasıyla karşılaştım. Kimisi akılda kalıyor. Bir keresinde boğulan bir kadını kıyaya doğru çekiyordum. Kıyıda çocukları 'anne anne' diye bağırıyordu. Kadının cansız bedenini yanlarına taşıyordum, ancak bunu onlara söyleyemedim" diyerek duygusal anlar yaşattı.

Çetiner, boğulma tehlikesi geçiren kişilerin neler yapması gerektiğini anlatarak, her insanın böyle durumlar için alması gerekli olan bir eğitime dikkat çekti.

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Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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