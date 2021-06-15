Boğaz yalılarına talep arttı: "40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor"
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Boğaz yalılarına talep arttı: "40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor"

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

Boğaz yalılarına talep arttı: "40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor" İstanbul Boğazı'nda bulunan yalılara talep arttı.

Boğaz yalılarına talep arttı: "40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor"

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bulunan yalılara talep arttı. Son 1 yılda 20 yalı el değiştirildiği belirtilirken, 40 ailenin ise satın almak için yalı aradığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda bulunan tarihi öneme sahip ve manzarasıyla dikkat çeken yalılara son dönemde ilgi arttı. Fiyatı 5 milyon dolardan 50 milyon dolara kadar çıkan yalılara talep gösterenler, yalının rıhtım uzunluğu, konumu ve tarihsel geçmişi gibi kriterleri göz önünde bulunduruyor. Boğazdaki yalılara oluşan taleplere ilişkin açıklama yapan Gayrimenkul Broker'ı Songül Toprak Özsan, boğazda 660 yalı olduğunu belirtirken, bunlardan 380'inin çok değerli olduğunu söyledi. Özellikle Kanlıca, Kandilli, Beylerbeyi, Çengelköy ve Yeniköy'de bulunan yalıların çok daha kıymetli olduğuna değinen Özsan, "Boğazda 5 milyon dolardan 50 milyon dolara kadar satılık yalılar bulunuyor. Bu yalıların aylık kirası 25 bin liradan başlıyor. Yalının tarihsel geçmişi, yalıyı yapan mimar, konumu ve yalının rıhtım uzunluğu yalıların fiyatını belirliyor" dedi.

"Yabancılar yalılara talep göstermiyor"

Bu dönemde yalılara oldukça fazla talep olduğunu aktaran Özsan, "Şuanda 40 aile için satılık yalı arıyoruz, istediğimiz özellikte yalıların satışa çıkmasını bekliyoruz. İstanbul Boğazı'nda 50 adet satılık yalı bulunuyor, müşterilerimizin isteklerine uygun yalıları aramaya devam ediyoruz. Talepte bulunanların tamamı Türk müşterilerden oluşuyor. Yabancı müşteriler yalılara talep göstermiyor. Son 1 yılda yaklaşık 20 yalı el değiştirdi" diye konuştu.

"Kullanılmayan yalıların satılmasını öneriyorum"

İstanbul Boğazı'nda bulunan yalıların bazıları kullanılmadığını da bildiren Özsan, "Boğazda yüzde 20 oranında yalı boş durumda, yalıların sahipleri başka yerlerde oturuyor. Yalıların birçoğu dedelerden, babalardan miras kalmış, genç kuşak ise yalılarda oturmayı tercih etmiyor. İstanbul Boğazı dünyanın en güzel yerlerinden biri, bu nedenle oturulmayan, bakımı yapılmayan yalıların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kullanılmayan yalıların satılması daha faydalı olur. Yalılarımızın yaşamasını, ışıklarının yanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Boğaz yalılarına talep arttı: '40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor'
Boğaz yalılarına talep arttı: '40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor'
Boğaz yalılarına talep arttı: '40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor'
Boğaz yalılarına talep arttı: '40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor'
Boğaz yalılarına talep arttı: '40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor'
Boğaz yalılarına talep arttı: '40 aile İstanbul Boğazı'nda satılık yalı arıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin

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