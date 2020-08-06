BoE faizleri yüzde 0.10'da sabit tuttu BoE) Para Politikası Komitesi (Monetary Policy Committee - MPC) politika faizlerini yüzde 0.10 düzeyinde sabit tutmaya oybirliğiyle karar verdi.

BoE) Para Politikası Komitesi (Monetary Policy Committee - MPC) politika faizlerini yüzde 0.10 düzeyinde sabit tutmaya oybirliğiyle karar verdi.

BoE açıklamasında, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğuna işaret edilerek, ekonomiye ilişkin gelişmelerin de büyük ölçüde Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağı vurgulandı.

Komitenin durumu yakından izlemeye devam edeceği ve para politikasını, Covid-19 pandemisinin etkilerini hafifletecek şekilde düzenlemeye hazır durumda olacağının altı çizildiği açıklamada, "Para Politikası Komitesi, hedeflerine ulaşmak için yapılabilecek olası tüm adımları gözden geçirecektir" denildi.

BoE açıklamasında, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) görünümünün riskleri olumsuz yönde etkilediğinin değerlendirildiği de eklendi.

Kaynak: DHA