Bodrumspor yine fırsat tepti

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor, Play-Off potasına girme şansını tepti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'i eleyip sükse yapmasına rağmen ligde son iki maçında galibiyet göremeyen yeşil-beyazlılar, 27 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, iç sahada yaşanan kayıpların oldukça üzücü olduğunu belirtti. Taşdemir, "Hedefimiz mutlak kazanmaktı. Geriye düştük ve beraberliği yakaladık. Gollük pozisyonlara da girdik ancak bir türlü değerlendiremedik. Biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Daha fazla çalşacağız ve sahada kazanmayı isteyeceğiz" dedi.Bodrumspor bu hafta İnegölspor deplasmanına çıkacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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