Bodrumspor yıldızların peşinde
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Bodrumspor yıldızların peşinde

Bodrumspor yıldızların peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de gelecek sezon zirveye oynamayı planlayan Bodrumspor, transferde yıldızlara kanca attı.

TFF 2'nci Lig'de gelecek sezon zirveye oynamayı planlayan Bodrumspor, transferde yıldızlara kanca attı. Daha önce Adana Demirspor'un deneyimli golcüsü Mehmet Akyüz'le görüşen yeşil-beyazlıların Olcay Şahan ve Serdar Özkan'a transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Son olarak Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor forması giyen Olcay'ı Bodrum'a davet eden kurmayların transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Geçen sezonu Adanaspor'da geçiren Serdar'la da temasa geçen Bodrumspor'un iki futbolcudan olumlu dönüşler aldığı ve önünüzdeki günlerde oyuncuları kadrosuna katacağı bildirildi.

Bodrumspor'un ayrıca Altay'da top koşturan Deniz Kadah için de girişimde bulunduğu öne sürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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