Bodrumspor sol şeritte
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Bodrumspor sol şeritte

05.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:00
Bodrumspor sol şeritte

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, Tahsin Tam'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle şaha kalktı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, Tahsin Tam'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle şaha kalktı. Evinde son olarak en yakın rakibi Vanspor'u da 1-0 yenen yeşil-beyazlılar yenilmezlik serisini 14 maça çıkarıp 2'nci sıraya yükseldi. Yeşil-beyazlılar ligin 9'uncu haftasında sadece 8 puanla 19'uncu basamakta yer alıp küme düşme korkusu yaşarken, Tam'ın dümene geçmesiyle 18 karşılaşmada çehresini değiştirdi. Bu süreçte sadece Kırşehir Belediyespor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Ege ekibi, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek müthiş bir performans ortaya koydu.

Alınan başarılı sonuçların ardından sezonun ilk bölümünde kümede kalmayı hedefleyen yeşil-beyazlı camia bugünlerde ise 1'inci Lig'e yükselmenin hesaplarını yapmaya başladı. Lider Eyüpspor'la arasında 14 puan fark bulunan Bodrumspor şimdilik gözünü Play-Off'a dikerken, Tahsin Tam hedefe ulaşacaklarını söyledi. Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Tam, "Oyuncularımı kutluyorum. Zorlu yollardan geldik. Herkes mücadele ediyor. Kalan 12 maçta da çizgimizi bozmayacağız. Bu camiayı layık olduğu yerlere getireceğiz" yorumunu yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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