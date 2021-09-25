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Bodrumspor Sakarya deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor Sakarya deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan Sakaryaspor'a konuk olacak.

SAKARYA (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder düdük çalacak. Teknik direktör Tahsin Tam, Sakaryaspor deplasmanının kendileri için zorlu geçeceğini söyledi. Tahsin Tam, "Bodrumspor olarak sezona çok iyi bir giriş yaptık. İnanıyorum ki Sakarya'dan da istediğimiz sonucu alacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Bodrumspor Sakarya deplasmanında - Haberler Spor
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