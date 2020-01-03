Bodrumspor Hikmet'i aldı

03.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sarıyer'den ayrılan stoper Hikmet Balioğlu ile anlaştı. Gümbet Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Hüseyin Gözütok katıldı. 29 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı formayı giyeceği günü iple çektiğini belirterek, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan Hikmet, daha sonra Ekol Göz Menemenspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor ve Uşakspor'da da top koşturdu. Tecrübeli defans oyuncusu Süper Lig'de 13, 1'inci Lig'de 98, 2'nci Lig'de 55, 3'üncü Lig'de 65 maça çıktı. Bodrumspor'da Şaban, Emrecan ve Seyih Ahmet'le yollar ayrılmıştı.



Kaynak: DHA