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Bodrumspor Galatasaray maçına prim verecek mi?

Bodrumspor Galatasaray maçına prim verecek mi?
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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, Galatasaray'ın Cuma günü Bodrum FK ile karşılaşacağı maça dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çolak'ın prim yorumu gündem oldu. Peki, Bodrumspor Galatasaray maçına prim verecek mi?

Süper Lig'de cuma günü sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak Galatasaray'da hedef 3 puan. Tanju Çolak karşılaşmayla ilgili öyle bir iddiada bulundu ki gözler Bodrum FK'nın hocası Jose Morais'e çevrildi. Peki, Bodrumspor Galatasaray maçına prim verecek mi?

BODRUMSPOR GALATASARAY MAÇINA PRİM VERECEK Mİ?

Tanju Çolak "Cuma günü Galatasaray sahasında Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Neymiş? Başkanı prim verecekmiş. Zaten Ali Koç'un ortaklarından birisi. Teknik direktörü Jose Morais, Fenerbahçe karşısında 4 futbolcuyu oynatmadı hadi yine oynatmasın Galatasaray maçında." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'dan prim konusu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray-Bordum FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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