Bodrumspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de kart ceza sınırında olan 4 futbolcu, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. İşte, Bodrumspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. İşte, Bodrumspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler!
BODRUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak.
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.
Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'de 4 isim kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
Bodrum FK : Diogo Sousa, Ajeti, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Fredy, Brazao, Mohammed, Ege Bilsel, Bardhi
Fenerbahçe : Livakovic, Djiku, Mert Müldür, Skriniar, Fred, Kostic, Amrabat, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri