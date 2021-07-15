Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam

Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, stoper Onur Akbay ve orta saha Murat Sarıgül'ü renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, stoper Onur Akbay ve orta saha Murat Sarıgül'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Onur Akbay ile sözleşme imzaladık. Onur Akbay'a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen 2001 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Murat Sarıgül ile sözleşme imzaladık. Murat Sarıgül'e  Bodrumspor forması altında başarılar dileriz."


Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Fatih Terim Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:44:03. #1.16#

title