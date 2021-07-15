Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, stoper Onur Akbay ve orta saha Murat Sarıgül'ü renklerine bağladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, stoper Onur Akbay ve orta saha Murat Sarıgül'ü renklerine bağladı.Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Onur Akbay ile sözleşme imzaladık. Onur Akbay'a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen 2001 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Murat Sarıgül ile sözleşme imzaladık. Murat Sarıgül'e Bodrumspor forması altında başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı