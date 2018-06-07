Bodrumspor Ahmet Han'la İmzaladı

TRANSFERDE Samsunspor'dan forvet Göksu Türkdoğan'ı kadrosuna dahil eden TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Sivas Belediyesporlu orta saha Seyid Ahmet Han'ı renklerine bağlayıp ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Bodrum'a gelen 24 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Gazi Belediyespor'da futbola başlayan Ahmet Han, Sivas Belediyespor'da profesyonel oldu. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'larla birlikte 34 maça çıkan oyuncu 1 gol attı. Bodrumspor, teknik direktör Engin İpekoğlu'yla da 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamıştı.

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