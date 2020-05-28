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Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı

Koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal olan Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı. Seferlerde feribota maskesiz binmek yasak.

28.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:08

Bodrum Datça feribot seferleri yeniden başladı. Koronavirüs salgını dolayısıyla Bodrum-Datça feribot seferleri 23 Mart 2020 tarihinde iptal olmuştu. 28 Mayıs 2020 tarihinde başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında kişi feribota alınıyor.

MASKESİZ BİNMEK YASAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. Bodrum-Datça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken maskesiz binmek yasak.

BODRUM-DATÇA FERİBOT SAATLERİ

Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 09.00'da, Datça-Bodrum arasında ise Çarşamba ve Cuma 09.00'da Cumartesi ve Pazar ise 17.00 olarak belirlendi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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