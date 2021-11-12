"Tonlarca ürünüm bahçede kaldı" diyen üreticiye belediye el uzattı! 30 ton limonu satın alıp bedava dağıttılar

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Belediye tarafından satın alınıp, dalından toplanan 30 ton limonun ücretsiz olarak halka dağıttı.

Ortaca Ziraat Odası'na kayıtlı limon üreticisi Çağnur İşler, bir süre önce sosyal medyadan paylaşımda bulunup, ürününü kilosu 1 liradan satamadığını belirtip, yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi, İşler'in bahçesindeki 30 ton limonu, toplama ve nakliyesi de kendilerine ait olmak üzere 2 liradan satın aldı. Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından İşler'in Ortaca'daki bahçesinden toplanan limonlar Bodrum'a getirildi. Limonlar, önceki gün Mumcular Mahallesi'nden başlamak üzere birçok mahallede ücretsiz olarak dağıtıldı.

Limon üreticisine destek olduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Günümüzün ağır şartları altında ezilen Muğlalı bir limon üreticimiz sosyal medya üzerinden çaresizliğini paylaştı. Biz de bu üreticimizin bahçesindeki 30 ton ürünü halkımıza ücretsiz dağıtmak üzere satın aldık. Böylece namusuyla yaşayan bir üreticimizin çaresizliğine çare olabilmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşmış olduk" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin limonlarını satın almasından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Çağnur İşler, "Sadece bizim değil birçok üreticinin de hem kazanıp hem de adilce paylaşacağı günlere olan inancımızı diri tutuyorsunuz. Gösterdiğiniz dayanışma için tekrardan çok teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan ve dağıtılan limonlardan alan Nihal Kallem Üner, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

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