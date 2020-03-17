Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Türkiyede etkisini artıran koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Bodrum Belediye Başkanı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yeterli ekipman ve sağlık önleminin bulunmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras "Vatandaşlar kesinlikle geldikleri yerden daha güvende olamazlar bu nedenle kesinlikle Bodrum' a gelmeyin" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye'de etkisini her geçen gün artıran koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bodrum'u ziyaret edecek vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Aras, yeterli sağlık önlemlerinin ve ekipmanların olmadığını, vatandaşların Bodrum'a gelmemesi gerektiğini söyledi.

BODRUM'A KESİNLİKLE GELMEYİN

Artan koronavirüs vakalarının ardından alınacak önlemlere dair basın açıklaması yapan Muğla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'u ziyaret edecek vatandaşlara uyarıda bulundu. Aras "Kesinlikle geldikleri yerden daha güvende olamazlar" diyerek "Bodrum'a kesinlikle gelmeyin" dedi.

"BİZ KIŞLIK NÜFUSUMUZA BİLE TEDBİR ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

İlkbaharın yaklaşmasıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden Bodrum'a gelenler olduğunu belirten Aras şunları söyledi "Tüm Türkiye'yi, vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bodrum'a gelmeyin evinizde kalın. Buraya gelenler geldikleri yerden daha güvende değiller. Biz kışlık nüfusumuza bile tedbir almakta zorlanıyoruz. Örneğin sadece 17 yoğun bakım ünitesi yatağımız var, bu şu anda bile yeterli olmuyor. Belediye ve sağlık nüfusumuz kışlık nüfusa göre. Bodrum'a gelenler asla yeterli sağlık hizmeti alacaklarını düşünmesinler, kesinlikle geldikleri yerden daha güvende olamazlar bu nedenle kesinlikle Bodrum'a gelmeyin diyorum" dedi.