Bochum Leverkusen maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Bochum Leverkusen maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışıyor. Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen, bu kapsamda bir diğer Alman temsilcisi Bochum ile karşı karşıya geliyor. Bochum Leverkusen maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Futbolseverler, bu önemli hazırlık maçının yayın bilgilerini ve saatini merakla araştırıyor. Peki, karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? BochumLeverkusen maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışıyor. Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen, bu kapsamda bir diğer Alman temsilcisi Bochum ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli hazırlık maçının yayın bilgilerini ve saatini merakla araştırıyor. Peki, karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BOCHUM – BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadelesinde Bochum ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 27 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Bochum Stadyumu'nda oynanacak maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya aday. Karşılaşma, Bayer Leverkusen'in resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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