Kilis'te, Bocce ve dart aday hakem kursları tamamlandı.

Zeytçioğlu ilkokulunda Bocce ve dart aday hakem kurslarına yoğun katılım oldu.Bocce hakemliğinde 41 kişi, dart hakemliğinde 26 kişinin katılımı ile eğitimler tamamlandı. Bocce ve Dart İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Gönül Çelen ile Gençlik Spor ve İl Müdürü Remzi Atkaltı'ya verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, "Amacımız Bocce ve dart branşlarının gelişmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA