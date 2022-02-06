Bocce sporcularından önemli başarı

ANKARA (İHA) - Ankara'da düzenlenen Bocce 3. lig müsabakalarında Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bocce sporcuları 2. oldu.

Tbbdf'nin 2022 takviminde yer alan Bocce 3. lig müsabakalarında 14 takım kıyasıya mücadele etti. Lig müsabakaları sonucunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1., Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 2., Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü 3. olarak 2. lige çıkmaya hak kazandı.

Gerçekleştirilen müsabakalarda Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü akademisyenlerden Öğr. Gör. Onur Akman ve Arş. Gör. Cansu Nur Işıldak'ın yanı sıra yüksek lisans öğrencisi Özcan Acar temsil etti. - BAYBURT

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