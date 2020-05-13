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Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Kevin-Prince Boateng'in menajeri, Ganalı futbolcunun geleceğiyle alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı. Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Utku Cenikli, maaş konusunda yönetimle görüşüp orta yolu bulacaklarına inandığını belirtti.

Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
13.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:30

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, 6 karşılaşmada görev yapıp 2 gollük performans ortaya koymuştu. Kara Kartal'dan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan ve yapılan anlaşma gereği eğer ilk 11'de 10 mücadelede görev yaparsa kontratı 1 yıl daha uzayacak olan Ganalı hücum oyuncusunun kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklama geldi.

"BOATENG, BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU"

Yıldız futbolcunun Türkiye temsilcisi Utku Cenikli, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Kevin, Beşiktaş'ta forma giymekten dolayı çok mutlu. Kısa sürede Türkiye'ye alıştı. Hem bir birey olarak Türkiye'de yaşamaktan hem de profesyonel bir futbolcu olarak Beşiktaş'ın formasını giymekten dolayı çok sevinçli. Liglerle alakalı tarih verilse de şu anda kesin olarak belli olan bir durum yok. Boateng gibi birçok futbolcu var. Ligler oynanmazsa durumları belirsiz" dedi.

"YÖNETİMLE GÖRÜŞÜP ORTA YOLU BULACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Beşiktaş Yönetimi'yle henüz resmi bir temasta bulunmadıklarını söyleyen Cenikli, "Boateng dünya çapında önemli bir isim. Yapılan sözleşmeye göre 10 maçta ilk 11'de forma giyerse kontratı otomatik olarak uzayacak. Yarım dönemlik süreçte maaşı 350 bin Euro'ydu. Kontratı devam ederse maaşı 1.7 milyon Euro'ya çıkacak. Ancak kendisinin bir süperstar kaprisi yok. Koronavirüs etkisi sebebiyle kulüplerin ekonomik durumları ortada. Makul ve mantıklı bir adam. Yönetimle konuşup orta yolu bulabileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.

Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
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