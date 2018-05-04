BMW i8 Roadster, Satışa Sunuldu! Türkiye'den Sadece İki Sipariş Verildi

BMW'nin hibrit süper spor otomobili i8, geçtiğimiz yılın sonunda üstü açık 'Roadster' versiyonuna kavuşmuştu. Yeni i8 Roadster Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de satışa sunuluyor.

SADECE 13 ADET ÜRETİLECEK

1 milyon 250 bin TL'den başlayan fiyat etiketli üstü açılabilen i8 için Türkiye'den şimdiden 2 adet sipariş verilirken, ülkemize ayrılan 13 adetlik kotanın talep durumuna göre artırılabileceği belirtiliyor.