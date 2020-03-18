Blaise Matuidi'nin Juventus'taki En İyi Anları Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, 2017 yazında PSG'den transfer olduğundan beri Juventus'un önemli isimlerinden biri haline geldi. Torino ekibiyle 119 resmi maça çıkan orta saha dinamosunun İtalya Serie A'daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor..

Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, 2017 yazında PSG'den transfer olduğundan beri Juventus'un önemli isimlerinden biri haline geldi. Torino ekibiyle 119 resmi maça çıkan orta saha dinamosunun İtalya Serie A'daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor.. Kaynak: Dugout