Blaise Matuidi'nin Juventus'taki En İyi Anları
Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, 2017 yazında PSG'den transfer olduğundan beri Juventus'un önemli isimlerinden biri haline geldi. Torino ekibiyle 119 resmi maça çıkan orta saha dinamosunun İtalya Serie A'daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor..
18.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:00
Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, 2017 yazında PSG'den transfer olduğundan beri Juventus'un önemli isimlerinden biri haline geldi. Torino ekibiyle 119 resmi maça çıkan orta saha dinamosunun İtalya Serie A'daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor..
Kaynak: Dugout