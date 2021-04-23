BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira
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BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira

BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnternetten kartlı ödeme tutarı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100 artarak, 33 milyar liraya ulaştı.

İnternetten kartlı ödeme tutarı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100 artarak, 33 milyar liraya ulaştı. 

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl Mart ayındaki yüzde 19'dan yüzde 25'e ulaştı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Mart ayında toplam 26 milyon farklı kart ile internetten ödeme gerçekleşirken bu sayının geçen yıla göre yüzde 38 arttı. İnternetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi de aynı dönemde yüzde 37 artarak 73 bin adede ulaştı.BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 127 milyar liraya çıktı. Bu ödemelerin 106.3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 18.9 milyar lirasında banka kartları, 1.5 milyar lirasında da ön ödemeli kartlar kullanıldı. Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 232 olarak gerçekleşti.Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 236 artış ve 6.8 milyar liralık ödemeyle kamu/vergi ödemeleri sektöründe gerçekleşti. Bu artışta vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkili olduğu görüldü. Kamu/vergi ödemeleri sektörünü sırasıyla, yüzde 92 artış ve 9 milyar liralık ödeme ile giyim ve aksesuar, yüzde 89 artış ve 9.5 milyar liralık ödeme ile elektronik eşya, yüzde 75 artış ve 4.3 milyar liralık ödeme ile mobilya ve dekorasyon, yüzde 65 artış ve 2.9 milyar liralık ödeme ile de eğitim/kırtasiye sektörleri izledi.BKM'nin verilerine göre, Mart ayı sonunda Türkiye'de 78 milyon adet kredi kartı, 142.5 milyon adet banka kartı ve 46.8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Toplam kart sayısı da 267.3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükseldi. (Tablo - Grafik)

 


BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira
BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira
BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira
BKM-İnternetten kartlı ödemeler yılda yüzde 100 artışla 33 milyar lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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